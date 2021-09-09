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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:30 Son Güncelleme: 9.9.2021 14:01

Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan barıştı mı? Kafaları karıştırdı

Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan barıştı mı? Kafaları karıştırdı

Ünlü oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu’nun ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı Selin Yağcıoğlu'nun kızı Su ile birlikte verdiği pozuna kayıtsız kalmadı. Yağcıoğlu'na, "Sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin" sözleriyle seslenen ünlü oyuncu, kafaları karıştırdı.

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

"AYRILDIK"

Ancak çiftten geçtiğimiz hafta ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

"SEN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİSİN"

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı. Atan ise Su ile birlikte poz veren Selin Yağcıoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

BARIŞTILAR MI?

Yağcıoğlu ise Atan'a, "Çok duygulandım, teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi. Çiftin bu diyalogu "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirirken, henüz konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmediği görüldü.

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Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan barıştı mı? Kafaları karıştırdı
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