Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 9 Eylül 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Eylül 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Eylül 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 EYLÜL AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Rutin bir hal alan konular, seni arayış içerisine sokabilir. Hayatına farklılık katabilmek için sana iyi gelen, kendini iyi hissetmeni sağlayan konulara odaklanacaksın.
Boğa: Beklemek sana göre değil. O yüzden de harekete geçme vakti. Planlarını gerçekleştirmek için beklediğin bir gün varsa bugün o gün.
İkizler: Yolunu yeniden çizmek istediğin bir günden geçiyorsun. Olumsuz düşüncelere yer vermeden güçlü adımlarla kararlar almak isteyebilirsin.
Yengeç: İletişim açısından oldukça yoğun bir gündesin. Aile bireyleriyle görüşmelerinin artacağı bugünlerde, önemli gelişmeler de karşına çıkabilir.
Aslan: Sosyal açıdan son derece bir gün seni bekliyor. Gün içerisinde alacağın bir telefon ile iş ve ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelebilir.
Başak: Kendine yeni hedefler belirliyorsun. Fikir ve planlarını başkalarına da danışmak isteyebilirsin. Yeni atılımlarda bulunabilir ve önünü daha net bir şekilde görebilirsin.
Terazi: Zamanını iyi kullanmaya ve bir düzen içerisinde hareket etmeye özen gösteriyorsun. Çevrene karşı daha sıkı uyum sağlamaya başlıyorsun.
Akrep: Yeni başlangıçlar, bugüne damgasını vurabilir. Hedeflerine yönelik kararlı bir tutum sergileyebilir, iş ve kariyer hayatındaki planlarına öncelik tanımak isteyebilirsin.
Yay: Gündeminde maddi konulara yer vermek isteyip, imkanlarını tasarruflu kullanmayı deneyebilirsin. Beklenmedik durumlar ile karşılaşmamak için tedbirlerini önceden hazırlamaya karar veriyorsun.
Oğlak: Geç saatlerde uyumuş olman, güne geç başlamana sebep olabilir. Yorgun görüntün gün boyunca devam ederken, arkadaşlarından gelecek davetleri, geri çevirmek isteyebilirsin.
Kova: Planlarını gerçekleştirme sürecine girdiğinde, zamanın hızlı geçmesini istesen de bu konuda aceleci yaklaşmayacaksın. Beklemek belki de senin için daha doğru bir tercih olabilir.
Balık: Gündelik yaşantında insanlara yardımcı olarak, çalışkanlık ve üretkenliğini ortaya çıkarabilirsin. Sürpriz gelişmeler yaşamının yönünü değiştirebilir.
2021 EYLÜL AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?
Bütün dünyanın aynı dilden konuştuğunu göreceğimiz, hatta tek vücut olduğuna şahit olacağımız bir aya giriş yapıyoruz. Ay burç değiştirirken başlıyor Eylül ayı. Aynı zamanda hızlı da bir ay olmak zorunda, sebebi ise gökyüzünde hem gezegen değişimleri var hem de ayın sonunda Merkür Retrosu olacak. Yanı sıra jenerasyon gezegenlerinin kontakları bu ay daha çok olacak.
Ne Ekersen Onu Biçersin Günlerindeyiz
Birbirinden etkisiz aktiviteleri, boş zamanı, tembelliği ve kayıtsızlığı ardımızda bırakma isteği ile yanıp tutuşurken, geçmişte yaptıklarımızı da bol bol düşündürecek bir sürecin içerisindeyiz. Bu Eylül ayı her zamankinden daha çok hızlanmak isteyen dünyaya yetişmek zorunda kalacağız.
Eylül Ayında Konuşulacak Konular
2022'nin İlk İzlerini Görebiliriz
Geleceğin haberciliğini yapacak Eylül ayı, bütün dünyada sonradan konuşulması gereken konuları erkenden ortaya çıkarabilir. Özellikle de teknoloji, altyapı ve çevre konusunda en yoğun gündemin yaşanacağı ay bizzat Eylül ayı olabilir. Tarım konusunda yapılacak atılımlar, eğitim için belirlenen yeni yol haritaları da bu süreçte karşımıza çıkabilir. Gelecekte uygulanacak bütün yaptırımların pilot ayındayız desek yanlış olmaz. Dolayısıyla bireysel hareketlerden çok toplumsal izler taşıyan çalışmalara tanıklık edeceğiz. İnsanoğlunun "artık ne yaşayabiliriz ki" dediği günlerin çemberinden geçiyor olsak da tünelin sonundaki umut ışığına ne olursa olsun yürümek isteyeceğiz.
Eylül Ayında Hangi Konular Daha Çok Gündeme Gelir?
Hatalar Derinleşecek Mi?
Telafisi olur her şeyin aslında, ancak bu ay telafisi olmayan olaylarında hayatımızda olabileceğini fark edeceğiz. Kimimiz sosyal hayatında, kimimiz aile içerisinde kimimiz de kariyerinde… Eylül ayının önemli bir uyarısı da garantici adımlar atmamız yönünde olacak. Sonucunu düşünerek hareket etmenin bu süreç içindeki en önemli detaylardan biri olduğunu daha iyi görürken, bize karşı yöneltilen bazı soruların temelini keşfedeceğiz. Kendimizi yeniden tanımlarken, mümkün mertebe hata yapmaktan kaçmak isteyeceğiz.
Eylül Ayının IN'leri
Eylül Ayının OUT'ları