Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş sessiz sedasız boşandı! Deniz Akkaya ateş püskürdü!

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde böyle itiraf etti "Aklımı kaçırabilirim... " | Video

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.