‘Kuruluş Osman’ Rusya’da ekrana gelecek!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.