Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Demirer'in, iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü.
Snob Magazin'in haberine göre komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.
EVDE BULUŞTULAR
Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Öte yandan yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer geçirdiği talihsiz kaza sonrası ameliyat olmuştu.
Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız " BURSA BÜLBÜLÜ " filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullanmıştı.