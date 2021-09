Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 13 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

-KOÇ: Karşıt burcundaki Mars geçişi haftanın öne çıkan olayı olacak. Ailevi konular gündeminin ilk sıralarında yer alabilir. Teknolojik cihazlarını dikkatli kullanman gerekebilir. Gereksiz masraftan kaçınıyorsun.

- BOĞA: Haftanın ilk gününde zorlandığını hissederken, gökyüzünün sesine kulak vermen, içini rahatlatacak.

Derin bir oh çektikten sonra atacağın adımlar sayesinde açılmadık kapı bırakmayacaksın.

- İKİZLER: Hazırlan ve harekete geç. Senin için bu, haftanın öne çıkan mottosu olacak. Kararsız kaldığın konulardaki net tavırların, seçimlerini kolaylaştırabilir. Duygusal hayatınla ilgili konular, hafta boyunca seni etkileyecek.

- YENGEÇ: Uzun süredir düşündüğün taşınma konusunda, somut bir adım atacaksın. Haftanın ilk günündeki beklenmedik gelişmelerle birlikte, bütün haftanı şekillendireceksin.

- ASLAN: Sen neymişsin be! Bu hafta en çok duyacağın cümle olacak. Çevrendekileri etkileyecek davranışlarınla, rutin gidişat içerisinde fark yaratacaksın. Salı senin günün! Yoluna durmadan devam et!