Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 13 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
-KOÇ: Karşıt burcundaki Mars geçişi haftanın öne çıkan olayı olacak. Ailevi konular gündeminin ilk sıralarında yer alabilir. Teknolojik cihazlarını dikkatli kullanman gerekebilir. Gereksiz masraftan kaçınıyorsun.
- BOĞA: Haftanın ilk gününde zorlandığını hissederken, gökyüzünün sesine kulak vermen, içini rahatlatacak.
Derin bir oh çektikten sonra atacağın adımlar sayesinde açılmadık kapı bırakmayacaksın.
- İKİZLER: Hazırlan ve harekete geç. Senin için bu, haftanın öne çıkan mottosu olacak. Kararsız kaldığın konulardaki net tavırların, seçimlerini kolaylaştırabilir. Duygusal hayatınla ilgili konular, hafta boyunca seni etkileyecek.
- YENGEÇ: Uzun süredir düşündüğün taşınma konusunda, somut bir adım atacaksın. Haftanın ilk günündeki beklenmedik gelişmelerle birlikte, bütün haftanı şekillendireceksin.
- ASLAN: Sen neymişsin be! Bu hafta en çok duyacağın cümle olacak. Çevrendekileri etkileyecek davranışlarınla, rutin gidişat içerisinde fark yaratacaksın. Salı senin günün! Yoluna durmadan devam et!
- BAŞAK: Kafandaki konular çoğalıyor. Birden fazla konuya odaklanmaktan alamıyorsun kendini. Meşguliyetini bilsen de bu huyundan vazgeçmiyorsun.
Cuma günü, beklediğin bir haberin gelmesi, seni harekete geçirebilir.
- TERAZİ: Gündemin yoğun. Mücadele gezegeni, çarşamba günü itibariyle burcunda hareket etmeye başlıyor. Rekabetten korkmayacaksın. Sabırlı davranışlarının meyvelerini, ilerleyen günlerde keyifle toplayacaksın.
- AKREP: Seslere kulak verme vakti. Bu hafta mantığın yerini duyguların alabilir. Kalbinin sesini dinlediğinde, kararlarının arkasında daha sağlam duracaksın. Pazartesi günü senin için öne çıkacak.
- YAY: Karşılaştığın konular her geçen gün seni daha güçlü birisi yapıyor. Duygusal konular bu hafta karşına gelirken, hiç beklemediğin gelişmelerin haberlerini alabilirsin.
- OĞLAK: Motivasyonunun arttığı bu günlerde, karar almaktan çekinmeyeceksin. Salı, 'Güneş sanki benim için doğmuş' diyeceğin bir gün olacak. Sağlık konularına yoğunlaşırken, merak ettiğin soruların yanıtını da alacaksın.
- KOVA: Ayın ortasına geldiğimiz bu günlerde, tempon hiç olmadığı kadar yoğun olabilir. Kendine 'Ben burada ne arıyorum?' diye soracağın sorular, seni düşündürebilir. Kendi isteklerine kulak vermelisin.
- BALIK: Kendinle yüzleşmeni sağlayacak olaylar karşına çıkabilir. Sorgulamaktan asla vazgeçme. Bunları yaparken de çevrene karşı sert olmamaya dikkat et. Kırgınlık olmasını istemezsin değil mi?