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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:41 Son Güncelleme: 14.9.2021 15:07

Ata Demirer Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

Ata Demirer Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek ayağını sakatlayan ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren, ayak bileğinden ameliyat olduğu için evinde dinlenen Demirer, şimdilerde aşk hayatıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun adı, geçtiğimiz dönemlerde Survivor yarışmasına da katılan Yunan model Julieta Kitrinou ile anılıyor. Ata Demirer, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demirer, Twitter hesabından yayınladığı paylaşım ile çok net konuştu. İşte o paylaşım...

49 yaşındaki komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Ayak bileğinden ameliyat olan Demirer'e arkadaşları geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Bu isimlerden biri de Yunan model ve oyuncu Julieta Kitrinou olmuştu. Kitrinou'nun Demirer için İstanbul'a geldiği ve ikilinin romantik bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

49 yaşındaki Demirer, önceki gün Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Ata Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese." ifadelerini kullanarak, aşk iddialarına son noktayı koydu.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Mayıs ayında yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yaptığını duyuran Demirer, geçtiğimiz haftalarda ayak bileğinden ameliyat olduğu için filmin çekimlerini ertelediklerini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti, iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere..." şeklinde konuşmuştu.

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Ata Demirer Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...
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