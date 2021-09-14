Ata Demirer Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

49 yaşındaki Demirer, önceki gün Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Ata Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese." ifadelerini kullanarak, aşk iddialarına son noktayı koydu.