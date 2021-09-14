Ekranların takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro yarışmacıları dünkü eleme gecesi sonrasında İbrahim'in elenmesi sonrası yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarıyla yeni üyeleri bugünkü (13 Eylül 2021 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunuyla belli oldu. Mavi takım kaptanı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce belirlendi. Bu gelişme sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor.
13 Eylül 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununa ilişkin merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
13 Eylül 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni hafta üyelerini belirlemek adına kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen künefe tatlısını en başarılı yapan Dilara, haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
MasterChef Dilara, mavi takım kaptanı olması sonrasında yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına da sahip olmuş oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Dilara, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını Hamza'dan yana kullandı ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı Hamza olarak belirlendi.