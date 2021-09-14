Ekranların takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro yarışmacıları dünkü eleme gecesi sonrasında İbrahim'in elenmesi sonrası yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarıyla yeni üyeleri bugünkü (13 Eylül 2021 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunuyla belli oldu. Mavi takım kaptanı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce belirlendi. Bu gelişme sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ-KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLDU?

13 Eylül 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununa ilişkin merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;