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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:35 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:35

Yeni haftada MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar

Yeni haftada MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dünkü kritik eleme gecesi sonrasında bu haftanın mavi-kırmızı takım kaptanları ve üyeleri belirlendi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan yarışmada künefe tatlısını en başarılı yapan isim mavi takım kaptanı olarak büyük avantaj elde etti. Bu safhanın ardından Mavi takım kaptanı olan isim kırmızı takım kaptanını da belirledi ve kaptanlar takım üyelerini tek tek seçti. Öte yandan yarışmayı takip edenler son bölüm detaylarına ilişkin bilgileri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Ekranların takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro yarışmacıları dünkü eleme gecesi sonrasında İbrahim'in elenmesi sonrası yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarıyla yeni üyeleri bugünkü (13 Eylül 2021 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunuyla belli oldu. Mavi takım kaptanı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce belirlendi. Bu gelişme sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ-KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLDU?

13 Eylül 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununa ilişkin merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;



13 Eylül 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni hafta üyelerini belirlemek adına kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen künefe tatlısını en başarılı yapan Dilara, haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.



MasterChef Dilara, mavi takım kaptanı olması sonrasında yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına da sahip olmuş oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Dilara, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını Hamza'dan yana kullandı ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı Hamza olarak belirlendi.



Mavi takım kaptanı Dilara ve kırmızı Takım kaptanı Hamza, yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarını şöyle şekillendirdi…

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Eren
  • Sergen
  • Tahsin
  • Milhan
  • Ateş
  • Mert
  • Azize



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Şükrü
  • Hasan
  • Emre
  • Burcu
  • Mustafa
  • Tunahan
  • Safanur



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