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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:47 Son Güncelleme: 15.9.2021 10:55

Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı tam gaz devam ediyor! Sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırdı…

Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı tam gaz devam ediyor! Sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırdı…

İş insanı Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile bir aile yemeğinde tanıştı. İlişkileri oldukça iyi ilerleyen ikiliden Allan Hakko, geçtiğimiz hafta babası Jeff Hakko ile yemek yerken yanlarına Merve Oflaz da gelmiş. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. 33 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko ile bir aile yemeğinde tanıştı.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyorlar.

Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a dönmüş ve son olarak Etiler'de objektiflere yansımıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden spor tutkunu çiftten 33 yaşındaki Merve Oflaz, aileye girdi.

İlişkileri oldukça iyi ilerleyen ikiliden Allan Hakko, geçtiğimiz hafta babası Jeff Hakko ile yemek yerken yanlarına Merve Oflaz da gelmiş. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.

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Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı tam gaz devam ediyor! Sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırdı…
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