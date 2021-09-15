Oyuncu çift Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez galada ortaya çıktı! İşte taze aşıklardan ilk sözler...

ARADIĞI AŞKI BULDU

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı bulmuştu.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETTİ

Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.