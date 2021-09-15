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Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:14 Son Güncelleme: 15.9.2021 15:14

Oyuncu çift Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez galada ortaya çıktı! İşte taze aşıklardan ilk sözler...

Oyuncu çift Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez galada ortaya çıktı! İşte taze aşıklardan ilk sözler...

"Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’a hayat vermek için son sürat hazırlıklarına devam eden oyuncu Naz Çağla Irmak'ın, geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'na kaptırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile ilişkilerini gözler önüne seren çift, dün 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında ortaya çıktı. Yeni ilişkisi hakkında konuşan Naz Çağla Irmak, "Mutluyuz" dedi.

Çekimleri iki yıl önce gerçekleşen fakat pandemi nedeniyle vizyona giremeyen, internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan "Amacı Olmayan Grup" filminin galası dün gerçekleştirildi.

TAZE AŞIKLAR GALADA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta birbirlerine sarıldıkları fotoğrafla aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu da ilk kez birlikte galada objektiflere yansıdı.

"MUTLUYUZ"

Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, galaya katıldı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayırca filmin başrol oyuncularından olan Naz Çağla Irmak, "Aşılarını yaptırıp, izlemeye gelsinler." sözleriyle sinemaseverleri salonlara çağırdı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı bulmuştu.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETTİ

Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.

2016'DA BOŞANDILAR

Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı.

Oyuncu, ayrılığın ardından Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan ikili, altı ay önce ayrılık kararı almıştı.

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Oyuncu çift Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez galada ortaya çıktı! İşte taze aşıklardan ilk sözler...
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