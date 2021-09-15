Oyuncu çift Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez galada ortaya çıktı! İşte taze aşıklardan ilk sözler...

Çekimleri iki yıl önce gerçekleşen fakat pandemi nedeniyle vizyona giremeyen, internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan "Amacı Olmayan Grup" filminin galası dün gerçekleştirildi.
TAZE AŞIKLAR GALADA ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta birbirlerine sarıldıkları fotoğrafla aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu da ilk kez birlikte galada objektiflere yansıdı.
"MUTLUYUZ"
Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, galaya katıldı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirdi.
Ayırca filmin başrol oyuncularından olan Naz Çağla Irmak, "Aşılarını yaptırıp, izlemeye gelsinler." sözleriyle sinemaseverleri salonlara çağırdı.
ARADIĞI AŞKI BULDU
Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı bulmuştu.
SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETTİ
Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.
2016'DA BOŞANDILAR
Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı.