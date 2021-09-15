Oyuncu Pelin Öztekin’i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!

Oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ciddi bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olmuş, 6 ayda 53 kiloya kadar gelmişti. Yaz sezonunda paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da ilgi odağı olan Öztekin, adından sık sık söz ettirmişti.