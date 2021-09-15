Oyuncu Pelin Öztekin’i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!

Oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ciddi bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olmuş, 6 ayda 53 kiloya kadar gelmişti. Yaz sezonunda paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da ilgi odağı olan Öztekin, adından sık sık söz ettirmişti.
Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybıyla zor günler geçiren Pelin Öztekin'in başı bu aralar, bazı takipçileri yüzünden dertte.
Bir takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla sessiz kalamayan oyuncu, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.