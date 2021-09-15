Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Pelin Öztekin'i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!
Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:09 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:28

Oyuncu Pelin Öztekin'i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!

Oyuncu Pelin Öztekin’i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!

Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin'in kaybetmenin acısını yaşayan Pelin Öztekin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar vererek mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kiloya düşmüştü. Son haliyle takipçilerinden büyük ilgi gören, kısa süre önce yayınladığı tatil kareleriyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, bir takipçisinden kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar yüzünden isyan etti. Mesajları sosyal medya hesabından ifşa eden Pelin Öztekni, "Sapıklığında boğul" diyerek ateş püskürdü.

Oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ciddi bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olmuş, 6 ayda 53 kiloya kadar gelmişti. Yaz sezonunda paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da ilgi odağı olan Öztekin, adından sık sık söz ettirmişti.

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybıyla zor günler geçiren Pelin Öztekin'in başı bu aralar, bazı takipçileri yüzünden dertte.

Bir takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla sessiz kalamayan oyuncu, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına cinsel içerikli mesaj atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Öztekin, sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Pelin Öztekin'i çileden çıkaran mesajlar! Dayanamadı bir bir ifşa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA