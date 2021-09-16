Emre Kaya’dan hayranına çifte dava

Daha önce intihar girişimine kalkışması sebebiyle medyaya yansıyan hayran Cihangir T., bir kez daha şarkıcı Emre Kaya
'yı zor duruma düşürdü. Kaya, Cihangir T.'nin kendisine attığı "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim" mesajları sonrası, korkuya kapılarak savcılığa başvurdu. Kendisine gönderilen intihara teşebbüs fotoğraflarını ve videoları savcılığa delil olarak sunan ünlü şarkıcının ihbarının ardından genç adam hakkında dava açıldı. Yargılandığı gerekçesiyle ünlü şarkıcıya husumet besleyen genç adam, sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam etti. İddiaya göre Cihangir T., 'Buradan sizlerin aracılığı ile sanatçı Emre Kaya ve avukatına sesleniyorum. A diyorum mahkeme açılıyor, B diyorum mahkeme açılıyor. Bu iş çözülmezse kendi imkanlarımla ben gereken şeyi yapacağım" şeklinde sözler sarf etti. Tehdit mesajları sonrası yeniden savcılığa başvuran Kaya, şahsın cezalandırılmasını istedi. Savcılık Cihangir T. Hakkında basit tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülecek.
UZLAŞMAK İSTEMEDİ
BAŞLATILAN soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emre Kaya'nın hayranı Cihangir T., bahse konu olan paylaşımda bulunduğunu kabul etti. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ancak Kaya, uzlaşmayı reddetti.