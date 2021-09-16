İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrılığı dayamadı! Bu aşk bitmez!

Her zaman Bebek sahilinde yürüyen aşıklar, niye rota değiştirdi anlayamadım! Ya henüz barıştıklarının bilinmesini istemiyorlar ya da bu kez aşklarını gözlerden uzak yaşamak istiyorlar! Bakalım bu barışın sonunda izdivaç kararı mı çıkacak, yoksa yine ayrılana kadar mutlu mesut gezecekler mi?