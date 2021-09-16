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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:46 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:50

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrılığı dayamadı! Bu aşk bitmez!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrılığı dayamadı! Bu aşk bitmez!

İbrahim Kutluay, ünlü manken Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edwina Sponza uğruna sonlandırmıştı. O günden beri bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gün Etiler Tepecik yolunda yürüyüş yaparken görüntülendi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, ne birlikte ne de ayrı yapabiliyor! Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu müzmin aşıklar, mayıs ayında bilmem kaçıncı kez ayrılmıştı!

İbrahim Kutluay, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık büyük aşkının bittiğini bir kez daha herkese haykırmıştı. Sonuç: Yine öpüşüp barıştılar…

Fakat bu defa, bundan önce ocak sonunda ayrılıp mart başında barışan müzmin aşıkların barışma süresi dört aya kadar çıktı! Bir arkadaşım, barış çubuklarını tüttüren aşıkları, önceki sabah Etiler Tepecik yolunda görmüş, yürüyüş yapıyorlarmış.

Her zaman Bebek sahilinde yürüyen aşıklar, niye rota değiştirdi anlayamadım! Ya henüz barıştıklarının bilinmesini istemiyorlar ya da bu kez aşklarını gözlerden uzak yaşamak istiyorlar! Bakalım bu barışın sonunda izdivaç kararı mı çıkacak, yoksa yine ayrılana kadar mutlu mesut gezecekler mi?

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrılığı dayamadı! Bu aşk bitmez!
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