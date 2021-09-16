İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrılığı dayamadı! Bu aşk bitmez!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, ne birlikte ne de ayrı yapabiliyor! Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu müzmin aşıklar, mayıs ayında bilmem kaçıncı kez ayrılmıştı!
İbrahim Kutluay, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık büyük aşkının bittiğini bir kez daha herkese haykırmıştı. Sonuç: Yine öpüşüp barıştılar…
Fakat bu defa, bundan önce ocak sonunda ayrılıp mart başında barışan müzmin aşıkların barışma süresi dört aya kadar çıktı! Bir arkadaşım, barış çubuklarını tüttüren aşıkları, önceki sabah Etiler Tepecik yolunda görmüş, yürüyüş yapıyorlarmış.
Her zaman Bebek sahilinde yürüyen aşıklar, niye rota değiştirdi anlayamadım! Ya henüz barıştıklarının bilinmesini istemiyorlar ya da bu kez aşklarını gözlerden uzak yaşamak istiyorlar! Bakalım bu barışın sonunda izdivaç kararı mı çıkacak, yoksa yine ayrılana kadar mutlu mesut gezecekler mi?