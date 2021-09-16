İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!

Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.