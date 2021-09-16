Haberler Günaydın Haberleri İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 16.9.2021 10:00 Son Güncelleme: 16.9.2021 10:34

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!

Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk soruları karşısında sessiz kalan ikiliden İrem Sak, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu İrem Sak, sessizliğini bozdu. İrem Sak, Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan "aşk" dedikodularına yanıtsız kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz hafta NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de görüntülenmişti.

Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek, tepkisini dile getirmişti.

Habertürk'ün haberine göre; Aşk soruları karşısında sessiz kalan ikiliden İrem Sak, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

"ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncu, Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetti.

"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Öte yandan Sak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA