İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan "aşk" dedikodularına yanıtsız kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz hafta NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de görüntülenmişti.
Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek, tepkisini dile getirmişti.
Habertürk'ün haberine göre; Aşk soruları karşısında sessiz kalan ikiliden İrem Sak, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.
"ARKADAŞIZ"
Ünlü oyuncu, Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetti.
"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"
Öte yandan Sak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.