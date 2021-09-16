Şarkıcı Emre Kaya’nın saplantılı hayranıyla başı dertte!

Yargılandığı gerekçesiyle ünlü şarkıcıya husumet besleyen genç adam, sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam etti. İddiaya göre Cihangir T., 'Buradan sizlerin aracılığı ile sanatçı Emre Kaya ve avukatına sesleniyorum. A diyorum mahkeme açılıyor, B diyorum mahkeme açılıyor. Bu iş çözülmezse kendi imkanlarımla ben gereken şeyi yapacağım" şeklinde sözler sarf etti.