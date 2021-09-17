Haberler Günaydın Haberleri Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
Giriş Tarihi: 17.9.2021 22:30 Son Güncelleme: 17.9.2021 22:46

Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!

Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!

Yasak Elma’ dizisinde ‘Zehra’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, dizinin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendi. Çekilen görüntülerin ardından ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi ve dizinin yönetmeni Oğulcan Eren Akay, muhabirlere saldırdı. Samimi pozlar sonrasında gece olaylı bitti. İşte detaylar…

2018 yılında avukat sevgilisinden sessizce boşanan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.

Cihangir'de sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, gazeteciler tarafından sarmaş dolaş görüntülendi.

'Yasak Elma' dizisinde yönetmen olduğu belirlenen Oğulcan Eren Akay'ın Şafak Pekdemir'le samimi pozları geceye damga vururken gece sonu da inanılmaz bir olay yaşandı.

Alkolün dozunu kaçıran Akay, kendisini görüntüleyen muhabirlere sinkaflı sözler kullandı. Hızını alamayan Akay daha sonra gazetecilere saldırdı. Yönetmen bir muhabire de kafa attı.

Ünlü oyuncu sevgilisi Akay'ı sakinleştiremedi. Pekdemir, gazetecilere, ""Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın. 'Kullanmayın' demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz. 10 yıldır beni burada bir olayın içinde gördünüz mü bu akşam hariç? Ben bunu mu hak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA