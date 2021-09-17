Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!

2018 yılında avukat sevgilisinden sessizce boşanan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.
Cihangir'de sevgilisiyle birlikte bir mekanda oturan ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, gazeteciler tarafından sarmaş dolaş görüntülendi.
'Yasak Elma' dizisinde yönetmen olduğu belirlenen Oğulcan Eren Akay'ın Şafak Pekdemir'le samimi pozları geceye damga vururken gece sonu da inanılmaz bir olay yaşandı.
Alkolün dozunu kaçıran Akay, kendisini görüntüleyen muhabirlere sinkaflı sözler kullandı. Hızını alamayan Akay daha sonra gazetecilere saldırdı. Yönetmen bir muhabire de kafa attı.
Ünlü oyuncu sevgilisi Akay'ı sakinleştiremedi. Pekdemir, gazetecilere, ""Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın. 'Kullanmayın' demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz. 10 yıldır beni burada bir olayın içinde gördünüz mü bu akşam hariç? Ben bunu mu hak ediyorum?" ifadelerini kullandı.