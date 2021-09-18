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Giriş Tarihi: 18.9.2021 20:27

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten yeni paylaşım! Ebru Gündeş makyajsız kameranın karşısına geçti!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten yeni paylaşım! Ebru Gündeş makyajsız kameranın karşısına geçti!

O Ses Türkiye’ jüri koltuğuna bu sene geri döneceği açıklanan Ebru Gündeş, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki Ebru Gündeş, makyajsız kameranın karşısına çıktı ve poz verdi. Sıfır makyaj fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafın hemen altına ‘bazen’ notunu düştü. İşte ünlü şarkıcının sosyal medyadaki o paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir dönem 'O Ses Türkiye' jüri koltuğunda birlikte jüri olarak görev yaptığı ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündemden düşmemişti.

YENİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

İddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

MAKYAJSIZ HALİNİ TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNDU

46 yaşındaki Ebru Gündeş, makyajsız kameranın karşısına çıktı ve poz verdi. Sıfır makyaj fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafın hemen altına 'bazen' notunu düştü.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten yeni paylaşım! Ebru Gündeş makyajsız kameranın karşısına geçti!
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