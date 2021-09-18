Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten yeni paylaşım! Ebru Gündeş makyajsız kameranın karşısına geçti!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir dönem 'O Ses Türkiye' jüri koltuğunda birlikte jüri olarak görev yaptığı ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündemden düşmemişti.

YENİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

İddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.