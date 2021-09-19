Aslıhan Koruyan Sabancı’dan samimi açıklamalar! ‘20 yıllık mutlu bir beraberlik inşa etmenin sırlarını anlattı’

Cemiyet hayatının güzel, zarif ve başarılı ismi Aslıhan Koruyan Sabancı ile buluşarak hem kendi mutfağından çıkan tariflerle hazırladığı yeni kitaplarını konuştuk, hem de hayata dair tavsiyelerle dolu bir söyleşi gerçekleştirdik.
Tescilli güzelliğini, eğitimi, başarıları, zerafeti ve hayata karşı duruşuyla taçlandırmış bir isim Aslıhan Koruyan Sabancı. Merhum iş adamı Özdemir Sabancı'nın gelini, Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Hanım, en son Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldığı jüride zarafetiyle, güzelliğiyle dikkat çekti. Sağlıklı beslenme, gastronomi üzerine yazdığı ödüllü kitaplarının yanı sıra şu sıralar 'Glütensiz ve Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adında iki kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hayata geçirme hazırlığında. Üç çocuk annesi Sabancı ile Mandarin Oriental Istanbul'da güzel bir eylül günü buluşarak hayata, mutfağa, aile değerlerine, sağlıklı yaş almaya dair keyifli, öğretici bir röportaj yaptım.
En son Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda jürideydiniz. Nasıl geçti? Orada jüride olmak, Miss Turkey ünvanına sahip biri için ne ifade ediyor?
Büyük mutluluk duydum, 3. kez jürideyim. Miss Turkey seçildiğim 1991'den bu yana tam 30 yıl geçmiş. Bugün yarışmaya katılan genç kızlarımızın çoğu benim çocuklarım yaşında üniversite öğrencisi, pırıl pırıl gençlerimizdi. Hepsiyle gurur duydum, onların hissettiği heyecanı hissettim.
1991 yı
lında Miss Turkey, sonrasında Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda Dünya 6. Güzeli ve Avrupa Güzellik Kraliçesi oldunuz. O tacı aldıktan sonra hayatınızda neler değişti?
Miss World Güzellik yarışmasına girdiğimde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim.
Miss World'de aldığım Dünya 6.'lığı ve Miss World European Queen of Beauty ünvanları benim yurt dışında, uluslararası bir platformda eğitim almayı istememe vesile oldu. Böylelikle üniversite eğitimimi ABD'de, Yüksek Lisans Eğitimi'mi İtalya ve ABD'de tamamladım. İş hayatına New York'ta başladım.
Sabancı ailesine gelin gittiniz ve Sabancı soyadını taşıyorsunuz. Soyadınız hayatınızda bazı yükümlülükler getirdi mi?
Öncelikle teşekkür ederim. Ülkemize finans, sanayi, eğitim, enerji ve sanat gibi alanlarda büyük katlıkarı bulunmuş bir ailenin üyesi olmak gurur verici. Eşim ile Cornell Üniversitesi'nden sınıf arkadaşıyız, her zaman kendi yaptığım çalışmalarım, ödüllerim ve başarılarım ile anılmayı tercih ettim. Geçmişteki büyüklerimizin yaptıkları güzel işlerin üzerine ben de yaptığım çalışmalar ile ilerleyebiliyorsam ne mutlu bana.
2022 yılında 20 yıllık evliliğinizi kutlayacaksınız. Mutlu bir evliliği sürdürmenin formülleri nelerdir?
20 yıl nasıl geçti anlamadım. Evlilikte önce arkadaş olmak önemli. Karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve sabır önemli.
3 çocuğunuz var, nasıl bir annesiniz? Çocuklarınıza nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?
Sevgili büyüklerimden nasıl sevgi ve destek gördüysem ben de çocuklarımı aynı şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Onlar benim için herşeyden önce gelir, hiçbir işimi onlar varken öncelik yapmadım. Onların iyi yetişmesi ve ileride ayakları üzerinde durabilmeleri en büyük arzum.
PANDEMİDE İKİ KİTAP YAZDIM
Pandemi sürecini verimli geçirerek iki kitap hazırladınız. Nereden yola çıktınız?
Pandemide hep istediğim ancak vakit bulamadığım hobilerime, Cornell Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nden aldığım eğitimlerime, kitaplarıma ve çalışmalarıma zaman ayırmak beni çok mutlu etti. Bu dönemde 'Glütensiz ve Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adında iki kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hayata geçirdim.
Kitaplarınızın içeriğini neler oluşturuyor?
'Doğa'nın Terapötik Reçeteleri', gıdaların ve besin öğelerini sağlığımıza olan faydalarını anlatıyor. 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' kitabıma çok tükettiğimiz geleneksel tatlı ve tuzlu tariflerimizin yanısıra, evde sıkça yaptığım noodle, sushi, dumpling gibi Uzakdoğu lezzetlerini ve makaron, cheesecake gibi dünya mutfaklarından lezzetleri de ilave ettim.
Yorucu ama bir o kadar da keyifli olmalı. Nasıl bir hazırlık süreci oldu?
Tariflerimin hem lezzetli hem sağlıklı hem de şık olması için mutfağımda aylarca denemeler yaparak sonunda mükemmel sonuca ulaşmak için çok emek harcadım.
Şu sıralar okuduğunuz kitapları bizimle paylaşır mısınız?
Hector Garcia'nın Ikigea, Charlotte Gerson'un oto immün system, yüksek tansiyon, üst solunum yolları, kanser ve beslenme ile bu tip hastalıklara şifa bulma hakkıında yazdığı kitaplar serisi. Dr. Roberts lee'nin Integrative Medicine kitabı şu anda okuduğum kitaplar.
TÜRK MUTFAĞINA AİT YEMEKLERİ YAPMAYI SEVERİM
Aslıhan Hanım merak ediyorum, mutfakta yemekleri siz mi yapıyorsunuz?
Evet ben yapıyorum. (Gülüşmeler) Hep ben hazırladım. Yemek yapmak benim için hiç zor bir şey değil, elinizin alıştığı şey kolay gelir. Gecenin bir yarısı bütün sofrayı topladıktan sonra çocuğumun ya da eşimin canı sushi çektiği için 1 saat içerisinde, pilavını filan da hazırlayarak hem de, sushi yapmışlığım var.
En çok hangi yemekleri yapıyorsunuz peki?
Mutfağımda en çok pişirmeyi sevdiğim yemekler Türk Mutfağımıza ait, sebze, baklagil ağırlıklı yemekler, zeytinyağlılar ve meyve tatlılarıdır.
Dünya mutfaklarından da yemekler yaparım. Farklı mutfakların yemeklerini yaparken sofrada hep o yemeğin tarihçesini, içindeki malzemelerin mitolojik hikayelerini ve besin değerlerini de anlatırım.
Mutfağınıza asla girmeyen besinler nelerdir?
Katkı maddeli, işlenmiş gıdalara mutfağımda hiç yer vermem. Sebze, meyve, baklagil ve glütensiz tam tahıllardan oluşan bir beslenme tarzını tercih ediyorum. Mutfağıma kesinlikle trans yağlar, hidrojenize yağlar ve bunları içeren besinler, işlenmiş katkı maddeli besinler giremez.
Sebze, meyve alışverişi yaparken kısacası mutfağınıza sonra da bedeninize girecek ürünleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Sağlıklı beslenmek için sağlıklı ve dürüst üretim ve tarım şarttır. Tarım ilacı, GDO kullanmayan üreticilerden satın almaya dikkat ediyorum. Aldığımız besinlerin içerisindeki tarım ilacı, nitrat ve radyasyonu ölçen cihazların yardımı ile sağlıksız ürünleri tespit edebiliyorum.
İDEALLERİNDEN VAZGEÇMEK YAŞLANDIRIR
3 çocuk annesi, sağlıklı yaş almış birine sormak istiyorum. Sizce gençlik nedir? Bizler gerçekten ne zaman yaşlanırız?
Gençlik hayatımızda sadece 18-30 yaş arasında yaşadığımız yaşam kesiti değidir. Atletik kaslar, iyi gören gözler, sağlam dizler demek değildir. Gençlik, içimizdeki ışığımız, enerjimiz, neşemiz, umutlarımız, ruh halimiz, hayal gücümüz, cesaretimiz, duygularımız ve ideallerimiz ile ilgilidir. Hiç kimse 30 yaşından gün almaya başlayarak yaşlanmaz; bizi asıl yaşlandıran şey, korkularının esiri olarak, ideallerinden vazgeçerek, umutlarını ve özgüvenini kaybederek, karamsarlığa yenik düşmektir.
EMİNE HANIM'IN KİTABI KÜLTÜREL MİRASIMIZI YANSITIYOR
Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesini nasıl buluyorsunuz?
Sıfır atık çok önemli bir proje. İsraf çok günah bir şey gerçekten ve biz çocukluğumuzda da böyle büyütüldük. O yüzden sıfır atık çok kıymetli bir proje. Dünya bir tüketim toplumuna doğru ilerliyor ve şu dönemdeki sürdürülebilirlik projeleri sayesinde bir frene basıldı. Bu kapsamda sıfır atık projesini çok önemsiyorum.
Sizin de gastronomi üzerine çok güzel kitaplarınız var, ona gelmeden önce Emine Hanım'ın en son çıkardığı Gastronomi kitabını nasıl buldunuz?
Gastronomi bir ülkenin kültürel mirasını yansıtıyor. Bizim de yöresel lezzetlerimiz çok çeşitli ve Türk Mutfağımız çok değerli. Bunun korunması ve geliştirilmesi adına, bizim kültürel mirasımızı da içine alan çalışmalar yapılması çok önemliydi ve Emine Hanım'ın çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum. Çok mutluluk verici.
HAYAT FELSEFEM SEVGİ YAYMAK
Hayat mottonuz nedir?
Hayat felsefem, sevgi, sevgiyi yaymak ve affetmek üzerine kuruludur.
Aslıhan Sabancı'nın bir günü nasıl başlıyor ve nasıl geçiyor?
Erken kalkarım, günüme yoga ile başlar, sonra hafif bir kahvaltı yaparım. Gün içerisinde toplantı ve çalışmalarımı tamamlar, akşamüzeri ailemin sevdiği menülerden akşam yemeğini hazırlarım ve okuldan gelen çocuklarım ile ilgilenirim. Akşamları kitap okurum ve yazılarımı yazarım, akşam yemeğinden sonra yarım saat spor yaparken film ya da sevdiğim dizileri izlerim. Yatmadan önce tekrar yoga yaparım.
BOĞAZİÇİ'Nİ KAZANMAM DÖNÜM NOKTASIYDI
Hayatınızın size göre dönüm noktası ya da noktaları nelerdir?
Hayatımdaki ilk büyük dönüm noktası Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmam oldu. Bu benim hayatımda "çalışarak başarıyı elde edebilirim" duygusunu ve özgüvenimi sağladı. Hayatımdaki ikinci büyük dönüm noktası Miss Turkey ve Miss World yarışmalarımda aldığım dereceler ve en önemli ve en büyük dönüm noktası da anne olmadı.