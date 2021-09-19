Aslıhan Koruyan Sabancı’dan samimi açıklamalar! ‘20 yıllık mutlu bir beraberlik inşa etmenin sırlarını anlattı’

Tescilli güzelliğini, eğitimi, başarıları, zerafeti ve hayata karşı duruşuyla taçlandırmış bir isim Aslıhan Koruyan Sabancı. Merhum iş adamı Özdemir Sabancı'nın gelini, Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Hanım, en son Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldığı jüride zarafetiyle, güzelliğiyle dikkat çekti. Sağlıklı beslenme, gastronomi üzerine yazdığı ödüllü kitaplarının yanı sıra şu sıralar 'Glütensiz ve Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adında iki kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hayata geçirme hazırlığında. Üç çocuk annesi Sabancı ile Mandarin Oriental Istanbul'da güzel bir eylül günü buluşarak hayata, mutfağa, aile değerlerine, sağlıklı yaş almaya dair keyifli, öğretici bir röportaj yaptım.

En son Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda jürideydiniz. Nasıl geçti? Orada jüride olmak, Miss Turkey ünvanına sahip biri için ne ifade ediyor?

Büyük mutluluk duydum, 3. kez jürideyim. Miss Turkey seçildiğim 1991'den bu yana tam 30 yıl geçmiş. Bugün yarışmaya katılan genç kızlarımızın çoğu benim çocuklarım yaşında üniversite öğrencisi, pırıl pırıl gençlerimizdi. Hepsiyle gurur duydum, onların hissettiği heyecanı hissettim.

1991 yı