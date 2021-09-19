İpek Açar Kömürcü: Bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor

- Bir çocuk evlat ediniyorsunuz. Nereden çıktı bu fikir?

- Alper'le evlendiğimiz hafta Çocuk Esirgeme Kurumu'na gittik ve başvurularımızı yaptık. Neredeyse iki yıl olacak. Büyük bir heyecanla, büyük bir istekle, karmakarışık ama çok güzel duygularla bebeğimizi bekliyoruz.

- Bu kadar kısa geçmeyelim konuyu. Eşinizin çocuğu yok, sizin Aslı Gönül'ünüz var. Çocuk sahibi olacak yaştasınız, neden evlat edinmek istediniz?

- Benim aslında birtakım sağlık sorunlarım var. Aslı Gönül'ü de çok zor dünyaya getirmiştim. O zaman yaşım genç olduğu için vücudum tolare etmişti. Alper'le bir evlat yetiştirmeyi, bir bebiş büyütmeyi çok istedik. Alper de kalbi muhteşem olan, çok özel bir insan. Biz öyle bir zamanda tanıştık Alper'le, ne onun aklında evlenip bir yuva kurmak vardı, ne de benim aklımdan böyle bir şey geçiyordu. Hatta her zaman derler ya, "Büyük lokma yut, büyük söz söyleme" diye. Ben de o zamanlar büyük büyük laflar ederdim. Asla inanmıyordum tekrar sevgiyi, aşkı bulabileceğime ama Allah nasip edince oluyor.

- O kadar kapalı mıydınız bu fikre?

- O kadar kapalıydım. Hiç ümidim yoktu. Tanıştıktan sonra o da benimle aynı şeyleri hissettiğini söyledi. O da, "Galiba ben hayatımı yalnız geçireceğim. Ailemle, sevdiklerimle hayata gözlerimi yumacağım" dermiş. Ben de benzer duygular içindeydim. 2017 yılında İyi ki Doğdun Kayahan konserini senfonik olarak yapmak istedim. Ve İskender Paydaş tanıştırdı bizi, "Bu konserin senfonik aranjelerini en iyi Alper yapar" dedi. Biz o konserde tanıştık. Benim için çok zor ve stresli bir konserdi. Her şeyi kendi başıma organize ettiğim, çok yoğun duyguların yaşandığı, duygu dünyamın darmadağın olduğu bir zamandı. Sonrasında Alper'le dostluğumuz başladı. O kadar güzel yürekli bir insan ki, zaman zaman ona, "Senin gibi insan var mı bu dünyada..." derim. Çok farklı bakar her şeye. Arkadaşlığımız ilerledi ve neticesinde evlendik. İyi ki de evlenmişiz.

"Allah'ın bir hediyesi" diyorum Alper için. O da benim için aynı şeyleri söylüyor.