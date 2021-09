İpek Açar Kömürcü: Bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm sonunda geliyor

- Babasını kaybettiğinde gencecik bir kızdı... Üstelik uzun zaman hastaydı Kayahan. Zorlandı mı o durumu atlatırken?

- Zor tabii ki. Çabuk atlattı desem doğru olmaz. Hem benim için hem de Aslı Gönül için bazı şeylerin üstesinden gelmek zaman aldı. Zor da bir tedavi süreci geçirmiştik. Ben Aslı Gönül olduğu için çok daha güçlü durdum. Belki daha kötü olabilecekken kızıma destek olmam gerektiğini düşündüğüm için güçlü durmaya çalıştım. Çok şükür ki ailem de her zaman bize destek oldu , her zaman yanımızdaydı. Şimdi çok daha iyi ama tabii ki babasını kaybetti. Her zaman gururla kalbinde yaşatacak babasını. Aile olarak her zaman kalbimizde, şarkılarıyla dilimizde, hep anıyoruz Kayahan'ı. Bir çocuk için babasını kaybetmek çok zor. Hayat böyle bir şey. Bazen elinizden hiçbir şey gelmiyor. Onu kabullenip, ayakta kalıp, devam etmek gerekiyor.

- Aslı Gönül'ü 22 yaşında doğurmuştunuz. Şimdi kızınız 22 yaşında... Birlikte mi büyüdünüz kızınızla?

- Herhalde öyle oldu. Çok mutluyum Aslı Gönül benim kızım olduğu için. İyi ki de genç yaşta anne olmuşum, şimdi onun güzelliğini yaşıyorum. Aslı Gönül hiç tanınmayı sevmez, o yüzden bizi yan yana görenler pek inanamıyor anne kız olduğumuza.