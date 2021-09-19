Ünlü çift muradına erdi… 6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk sade bir nikahla evlendi!

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, dün akşam Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu.
Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi.
Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.
"KİMSE BEN HAMİLEYKEN EĞLENCE BEKLEMESİN"
Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.
İLK FOTOĞRAF
35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.
Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Özpirinçci'nin fotoğrafına; Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri, Ayşe Tolga, Songül Öden, Damla Sönmez, Elvin Levinler, Demet Evgar, Hazal Kaya, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yorum yaptı.