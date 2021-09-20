Seren Serengil sağlık durumu hakkında konuştu! ‘Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?’

"Benim tasarımlarım her modelden en fazla altmış tane üretiyorum, altmış kadın giyecek. Benim 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara iş imkanı sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum. Kadın girişimcilere destek oluyorum. Onlara da iş imkanı sağladığım için mutluyum."