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Giriş Tarihi: 21.9.2021

O şarkıyı 20 yıl sonra ilk kez söyledi

O şarkıyı 20 yıl sonra ilk kez söyledi
ÜNLÜ şarkıcı Teoman, dördüncü kez Harbiye Açıkhava'da performans sergiledi. Klasikleri ve coverları ile hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan şarkıcı, bir ilke de imza attı. Teoman gecede Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı 'İki Çocuk' şarkısını ilk kez söyledi. Ünlü sanatçı gitar ve mızıka eşliğinde seslendirdiği şarkının hikayesini şöyle anlattı: "Bu şarkıyı 20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan, öyle şarkılar yazan biriyim. Erdal Eren benim akrabam. Ben bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istemiştim."
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O şarkıyı 20 yıl sonra ilk kez söyledi
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