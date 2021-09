Usta oyuncu Şebnem Dilligil mutlu evliliğin sırrını açıkladı! ‘Rahmi en büyük destekçim’

Sette değilseniz sıradan bir gününüz nasıl geçiyor? Zamanınızı en çok neler dolduruyor?

Bizim bir köpeğimiz var adı Hayyam. 1 yaşında ve 1 yıldır herkes zamanını ona ayırıyor. Hatta ayırmak değil onun için zaman yaratıyoruz. En sevdiğim şey onunla ve ailemle zaman geçirmek. Eğer yalnızsam (Her zaman setten eve dönmek kolay olmuyor, bazen çok yorgun olabiliyorum.) film izliyorum, online platformlardaki yeni yapımlara bakmayı seviyorum. Tabii takip ettiğim favori dizilerimde var. Sağlıklı yaşam benim kırmızıçizgimdir her boş zamanımda sağlıkla ilgili yazılar okurum, videolar seyrederim bir de onları yakın çevremdekilere anlatmak, paylaşmak en büyük zevk benim için… Tabii her günün aktivitesi farklı ama genel olarak biraz yürümek, evde sevdiğim tatları yapıp yemek, bol bol okumak, izlemek ve ailem diyebilirim.

Dışarıdan hem çok nahif, hem çok güçlü görünüyorsunuz. Sizin için hangi karakter daha baskın?

Çok teşekkür ederim öncelikle beni böyle güzel betimlediğiniz için. Her zaman nazik ve kibar davranmaya dikkat ederim. Bu benim için çok önemlidir. Ben ailemden de öyle gördüm. Bizim çocukluğumuz, gençliğimizde böyleydi aslında aksini bilmiyorum. Aynı zamanda içimde bir aslan yatar. Bilirsiniz, aslan sertliğini gücünü belli etmez, gerektiğinde her şeyi kontrol altına alıp yönetebilirim. Her ikisi de benim için oldukça ölçülü…

İşinizle ilgili ne zaman, neye itiraz edersiniz? Olmazsa olmaz etik kurallarınız neler?

Doğru iletişim çok önemli. İş disiplini, sevgi, saygı, paylaşım, hep işe hizmet ederek doğruyu yapmak, çifte standartsız çalışmak, çalışma koşullarının insanca insana yakışır şekilde olması olmazsa olmazlarım…

Geriye dönüp baktığınızda cebinizde 'İyi ki' ler mi, 'Keşke' ler mi daha çok?

Ne mutlu bana ki iyi kilerim daha çok… İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeye iyi ki diyorum şimdi… Çünkü yaşanılan her tecrübe (her anlamda) iş anlamında da öğretici ve eğitici… Bugünkü beni yaratan her tecrübeye teşekkür ediyorum.