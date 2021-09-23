Usta oyuncu Şebnem Dilligil mutlu evliliğin sırrını açıkladı! ‘Rahmi en büyük destekçim’

Sizi kolay kolay her işin içinde göremiyoruz. Bunun bir sebebi var mı?

Benim kariyerim iki bölüme ayrılıyor. Ankara ve İstanbul… Ankara'da uzun yıllar tiyatro yaptım, kariyerimin ilk dönemi hikâyem orada başlıyor… Anne olmayı, aile kurmayı, tiyatroculuğu ve tabii ki kimliğimi o dönemde inşaa etmeye başladım. Çok sayıda oyunda yer aldım, hepsi birer hayat ve iş tecrübesidir benim için. Daha sonra "Şöhret" dizisinden teklif aldım ve İstanbul'a geldim… Ankara'da yaşadığım yıllarda yani kariyerimin ilk döneminde kendimi ve işimi tanıdım dediğim gibi. Tabii ki İstanbul ve yeni dönem çok farklı, her şey çok değişti ama o yıllarda edindiğim tecrübelerim; iş ahlakım bana bugünlerde de ışık oluyor. Karakter olarak da çok seçici biriyimdir. Yediğim yemekten giydiğim kıyafetlere dek kendimden bir parça arar, bulamadığımda ekler bazen de çıkartırım. Yani rolün bana uygun olması gerekir proje içinde hikâyesi içime sinmeli. İşimde çok daha titizimdir bu yüzden içime sinene dek "Evet" diyemem hiç bir projeye.

Sizi genel olarak "Cefakâr anne" rollerinde izledik. Öyle mi denk geldi?

Ekranda insanlar sizi belli bir rolle benimseyip seviyorlar. Sanırım bende bu rollerde sevildiğim için genelde "Cefakâr anne" oluyorum. Tiyatro sahnelerinde çok çeşitli rollerde oynadım, tabii ki şimdi yaş faktörü de etki ediyor. Zıt bir karakter canlandırmayı da çok isterim ama anneliğin kutsal değeri tartışılmaz bu yüzden hayat verdiğim karakterleri de çok severek oynadım. Severek oynadığım içinde hep beni buluyor galiba bu güzel sevgi dolu anneler...

Gerçek hayatta, canlandırdığınız kadınlara benziyor musunuz?

Canlandırdığım her karaktere kendimden bir parça katıyorum ki gerçek olsun. Bende hissedebilmeliyim o karakteri… Ben bir anneyim "Anne" karakterlerinin içinde de bir parça Uğurtan'ın annesi var tabii… Her insanın içinde binlerce kişilik, duygu var gereğinde benzemediğim yanları da hayal ederek yaratarak bulup çıkartıyorum...

Bir oyuncu için 'hak edilen yer' deyimi ne ifade ediyor? Böyle bakınca, siz hep "Doğru zamanda doğru yerdeydim" diyor musunuz?

Hayat sizi öyle ya da böyle hak ettiğiniz yere getiriyor. Doğru yer sanatla iç içe olduğunuz yerdir zaten. "Biraz şans, çok çalışmak ve işini çok sevmek" benim mottom işte budur. Şu an olduğum yerden ve kendimden memnunum. Bu yüzden "Doğru zamanda doğru yerdeydim" diyebilirim.