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Giriş Tarihi: 24.9.2021

‘Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
‘Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar’
Nedim saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür, 29 Eylül'de Özgürlük Parkı'nda sahnelenecekti. Oyunun programdan kaldırıldığını öğrenen Saban, "Kadıköy Belediyesi, sansürcü Orta Çağ zihniyeti uyguluyor" dedi ve ekledi: "Geçen ayki Ahududu oyunumuzda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bize tebligat yollandı. Belediye gerekli düzeni sağlamak zorunda ama yapmıyor. Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız."
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‘Bize sansürcü orta çağ zihniyeti uyguluyorlar’
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