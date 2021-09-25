ABD’de yaşayan Tolga Karel hayat pahalılığından şikayet etmişti! Tolga Karel Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazan dizi 'Yaprak Dökümü'nde 'Oğuz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tolga Karel, bu diziyle ünlendi. 'Yaprak Dökümü'nden sonra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren Tolga Karel, birkaç sene önce ABD'ye yerleşti.
2018 YILINDA AYDA 8 BİN DOLAR KAZANIYORDU
Ünlü oyuncunun ABD'de evlendiği ve sağlık turizm şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı. Kurduğu şirket iflas edince ünlü oyuncu TIR sürücüsü olarak çalışmaya başladı. Karel, 2018 yılında aylık 8 bin dolar kazandığını da sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
TOLGA KAREL HAYALLERİNİN EVİNE KAVUŞTU!
Ailesiyle birlikte Florida'da yaşayan ve 320 bin dolara yeni bir ev satın aldığını açıklayan Karel, bugün sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplandırdı.
"GÜZEL ANILAR BİRİKTİRECEĞİZ"
Karel, hayalindeki eve kavuştuğunu, "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." sözleriyle açıkladı.
ABD'DEKİ HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKAYETÇİ!
Karel, ABD'de 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu. Ancak ünlü oyuncu hayat pahalılığından şikayetçi… Karel, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.
"TÜRKİYE'YE GER Mİ DÖNÜYORSUNUZ" SORUSUNA İÇTENLİKLE CEVAP VERDİ
Karel bir takipçisinin 'Türkiye'ye geri mi dönüyorsunuz?' sorusuna da içtenlikle cevap vererek, "Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor." diye konuştu.