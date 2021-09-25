ABD’de yaşayan Tolga Karel hayat pahalılığından şikayet etmişti! Tolga Karel Türkiye’ye geri mi dönüyor?

ABD'DEKİ HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKAYETÇİ!

Karel, ABD'de 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu. Ancak ünlü oyuncu hayat pahalılığından şikayetçi… Karel, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE GER Mİ DÖNÜYORSUNUZ" SORUSUNA İÇTENLİKLE CEVAP VERDİ

Karel bir takipçisinin 'Türkiye'ye geri mi dönüyorsunuz?' sorusuna da içtenlikle cevap vererek, "Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor." diye konuştu.