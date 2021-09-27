Giriş Tarihi: 27.9.2021

Aşılarınızı olun kalp ile ilgili asılsız haberlere inanmayın SERDAR DAĞ

Son zamanlarda Kovid-19 aşıları hakkında asılsız birçok haber çıkıyor. Özellikle aşının kanda pıhtılaşma yapıp kalp krizine neden olduğu yönündeki yanlış bilgiler, kafaları karıştırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalıktan korunmanın en etkin ve güvenli yolu aşı olmaktır