Aşı erken doğuma ya da düşüğe neden olmaz

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu…
Hamilelikte bağışıklık sisteminin zayıflaması, kan pıhtılaşmasına doğru bir eğilimin olması nedeniyle özellikle hamileliğin son aylarında, Kovid
-19'a yakalanan hamile kadınların bu hastalığı daha ağır geçirdiğini net bir şekilde görüyoruz.
UZMANLARI DİNLESİNLER
Nasıl yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite Kovid- 19
için bir risk faktörü oluşturuyorsa hamilelik de öyle. Bu nedenle anne adayları hiç düşünmeden aşı olmalıdır.
Ne yazık ki Kovid- 19 aşılarının gebeliğe zarar verdiği ve düşük yapmaya neden olduğuna dair asılsız iddiaların hâlâ internette dolaştığını görüyoruz. Kovid-19 aşısı gebeliğe zarar vermez ve düşüğe neden olmaz. Asıl Kovid- 19 erken doğum riskini tetiklemektedir. Bu tarz endişeler taşıyan anne adayları, sadece uzmanların açıklamalarıyla hareket etmeli.
Bilimsel veriler ışığında mRNA aşısının hamileler için olumsuz etkilerinin olmadığını söyleyebiliyoruz. Hamilelere aşı uygulaması ilk olarak İsrail
'de 2. ve 3. trimesterda uygulanarak başlanmıştı, artık ülkemizde ve tüm dünyada hamilelere güvenle uygulanıyor. Çin aşısına gelince ise şahsi fikrim; cansız virüs
aşısı olduğu için, nasıl grip
aşısını hamilelere yapıyoruz bu aşıyı da erken doğumları engellemek için uygulamak mümkün. Çünkü Kovid-19'a bağlı erken doğum sık görülüyor. Anne adaylarını ve bebeklerini en çok kaybettiğimiz dönem olan 2. ve 3. trimesterde aşı yapılmasının bir problem olmadığı görüşündeyim.
OKULA GİDEN ÇOCUK VARSA VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK
GEBELER, pandemi sürecinde kendilerini koruma konusunda çok daha dikkatli. Bebeklerini düşündükleri için tedbirlere çok daha iyi uyduklarını söyleyebilirim. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınıyorlar. Bu nedenle aşı kartı ve PCR zorunluluğu
uygulamasının kendilerini çok etkilemeyeceğini düşünüyor olabilirler. Ancak olası bir durumda aşı olmadığı için PCR testi
vermek için hastaneye gitmek zorunda kalmaları bulaş riskini artıracaktır. Ayrıca ilk gebeliğini yaşamayan birçok hamile var. Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde evde okul çağında bir çocuğun olması da önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle anne adayları mutlaka aşılanarak gereksiz risk faktörlerinden kendilerini korumalıdır.