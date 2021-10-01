Günlük burç yorumları 1 Ekim 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumladı: Bugün burcum ne diyor?

MARS'IN ZARARLI KONUMLARI

Mücadele gezegeni olarak adlandırılan Mars, haritalarımızda olduğu zaman birçok olumlu özelliği beraberinde getirir aslında. Ancak ne olursa olsun, eril ve savaşçı bir gezegen olduğu da unutulmamalıdır. Bu yazımda Mars'ın astroloji ev sistemindeki iyi konumlarından çok, zararlı konumlarını kaleme aldım. Gelin beraber keşfedelim.

Eğer Birinci Evinizde Konumlandıysa;

Öfke problemlerine merhaba! Bir konuşup bin dinleme huyu maalesef bu evde çalışmıyor. Mars'ın üzerinizdeki etkisi o kadar güçlü ki yeri geldiğinde öfke konusunda terazinizin ne kadar şaştığının siz bile farkında olamayabilirsiniz.

Eğer Üçüncü Evinizde Konumlandıysa;

Uzun süreli işlerde verimizin ne kadar azaldığını görmenin sebebi Mars'ın üçüncü evinizde konumlanmasından başka bir şey değil. Sorunu başka yerlerde aramayın. Dikkat dağınıklığının ve odaklanma problemlerinin baş gösterdiği yegâne konumlardan bir tanesi de burası.