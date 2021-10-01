Günlük burç yorumları 1 Ekim 2021 Cuma: Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumladı: Bugün burcum ne diyor?

Sosyal medyada "Twitburc" olarak da tanınan Uzman Astrolog Zeynep Turan; Ekim ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nelerin beklediğini yorumladı. Her burç için ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi maddi ve manevi konuları analiz eden Zeynep Turan, bugün burcum ne diyor sorusunu yanıtladı. İşte 1 Ekim 2021 Cuma günlük burç yorumları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 1 EKİM 2021 CUMA
Koç: Çevrendeki kişilerin davranışları seni rahatsız edebilir. 'Değmez' kelimesini çok sık kullanacak, hayatından bazı kişileri çıkaracaksın.
Boğa: Devrim gezegeni burcunda geri gidiyor. Maddi konularda kendine önlem alarak, ayın başından ipleri sıkı tutmak isteyeceksin.
İkizler: Hesap kitaplar gün boyunca gündeminden düşmeyecek. İş arayışlarınla ilgili geri dönüşler alabilirsin.
Yengeç: Bugün duygusal olman ani kararları beraberinde getirebilir. Bu yüzden beklenmedik harcamaların olabilir.
Aslan: Yoğun bir tempo eşliğinde yeni aya adım atıyorsun. Birden fazla konu ile uğraşacağın bugün, yorgunluğun iyice artacak.
Başak: İkili ilişkiler bugün karşına bolca gelecek. Çevrendeki kişilerle yaşadığın anlaşmazlıklar bolca sorgulama yapmana sebep olabilir.
Terazi: Burcunda devam eden Merkür gerilemesinin etkisiyle yeni aya başlıyorsun. Yaşananlar seni şaşkına çevirebilir.
Akrep: İsteklerinle hayatına yön veriyorsun. Kendi işinin sahibi olan bir Akrep burcuysan, anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsin.
Yay: Gökyüzündeki hareketlik gündemini etkiliyor. Bu yüzden bulunduğun çevreden kısa süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyebilirsin.
Oğlak: Hesaplaşmalar gündeminden düşmeyecek. Çevrendeki kişilerle aranızdaki uyumun azalması, seni yalnız kalmaya itecek.
Kova: Yönetici gezegenin burcunda geri giderken başlıyorsun ekime. Geçmiş konular bugün gündemine gelebilir.
Balık: Yorgun şekilde yeni aya başlıyorsun. Kariyerine yönelik fırsatlar karşına gelirken, aile büyüklerine danışmak isteyebilirsin.
MARS'IN ZARARLI KONUMLARI
Mücadele gezegeni olarak adlandırılan Mars, haritalarımızda olduğu zaman birçok olumlu özelliği beraberinde getirir aslında. Ancak ne olursa olsun, eril ve savaşçı bir gezegen olduğu da unutulmamalıdır. Bu yazımda Mars'ın astroloji ev sistemindeki iyi konumlarından çok, zararlı konumlarını kaleme aldım. Gelin beraber keşfedelim.
Eğer Birinci Evinizde Konumlandıysa;
Öfke problemlerine merhaba! Bir konuşup bin dinleme huyu maalesef bu evde çalışmıyor. Mars'ın üzerinizdeki etkisi o kadar güçlü ki yeri geldiğinde öfke konusunda terazinizin ne kadar şaştığının siz bile farkında olamayabilirsiniz.
Eğer Üçüncü Evinizde Konumlandıysa;
Uzun süreli işlerde verimizin ne kadar azaldığını görmenin sebebi Mars'ın üçüncü evinizde konumlanmasından başka bir şey değil. Sorunu başka yerlerde aramayın. Dikkat dağınıklığının ve odaklanma problemlerinin baş gösterdiği yegâne konumlardan bir tanesi de burası.
Eğer Yedinci Evinizde Konumlandıysa;
İkili ilişkilerdeki karanlık yüzünüzü ne kadar hızlı gösterdiğinizi fark etmek zor olmasa gerek. Mars'ın 7. Evdeki konumu, sevdiğiniz bir kişiye karşı yeri geldiği zaman sınırları ne kadar zorlayabileceğinizin altını çiziyor. Dolayısıyla daha önce yakın olduğunuz bir kişi ile iletişiminiz koptuğu anda sizdeki değişimi görmek zor olmayacaktır.
Eğer Dokuzuncu Evinizde Konumlandıysa;
Kararlarınızı zaman zaman kimsenin değiştiremediğini mi fark ediyorsunuz? Ya da kimi düşüncelerinizde artık fanatikleştiğinizi… Bu soruların cevabı evetse burada bizzat Mars devrede demektir. Dikkat!
Eğer Onuncu Evinizde Konumlandıysa
Birisi fazla ego mu dedi? Mars'ın buradaki konumu olumlu veya olumsuz bütün eleştirilere ne kadar kapalı bir karakterde olduğunuzu vurgular. Kendinizi kapattığınız konularda yardım almak istemediğinizi gözler önüne serer.
Mars'ın zararlı konumlarına tamamen odaklanmak da yanlış olur. Her gezegenin yıkıcı ve yapıcı konumlarını unutmamakta fayda var. Örneğin, Mars'ı 10. Evinde olan birisinin her ne kadar egosu fazla görünse de o kadar çalışkandır ki ailesinin bütün sorumluluğunu alabilir. Dolayısıyla haritayı bir bütün olarak okumak gerekir. Diğer gezegenleriyle olan ilişkilerine bakarken, anın haritasıyla da karşılaştırmak gerekiyor. Unutmayın dünyaya geldiğiniz zamanla yaşadığımız zaman aynı değildir. Zaman akar ve gezegenler yerinde durmaz. Bu da şu demektir, hiçbir sıkışma sonsuz değildir.