Bülent Ersoy ile programı yayından kaldırılan Mustafa Keser işin iç yüzünü bir bir anlattı... Eski partnerini yerden yere vurdu!

İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır...

Ses mes kalmamış. Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor.

Bu aksaklıklarda ne kanal yönetiminin ne Polat'ın bir dahili yok."