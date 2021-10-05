Bülent Ersoy’un acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Bir ay önce evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Tedavisi hastanede devam ederken Fikret Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.
2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası bu sabah vefat etti.
ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU
Aldığı ölüm haberiyle yıkılan 69 yaşındaki Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşayan ve ilk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.
"ANNE BEN DE GELECEĞİM"
Diva, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma 'Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada' dedim."