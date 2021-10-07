Susuzluk okulda dikkat dağınıklığı sebebi

Özellikle çocukların beyin gelişimini destekleyen besinleri sofrada bulundurmanın okul başarılarını yükseltebilmeleri için gizli bir anahtar olduğunu ifade eden Diyetisyen Aybüke Açıksöz
, 10 değerli besini anlattı...
YUMURTA:
Anne sütünden sonra kaliteli protein içeriği en yüksek, olmazsa olmaz besinlerden ilki yumurtadır. İçeriğindeki A, D, B12, B grubu vitaminler ve özellikle sarısında bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesinde ve öğrenme kabiliyetinin gelişmesinde son derece faydalı bir besindir.
YAĞLI BALIKLAR:
Yapılan pek çok araştırmada Omega- 3 yağ asitlerinin zeka gelişimi ve hafıza üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Özellikle somon
gibi yağlı balıklarda EPA ve DHA Omega-3 yağ asitleri daha çok bulunur.
KIRMIZI ET:
En değerli protein kaynaklarından biri olan kırmızı et
; içeriğindeki demir, çinko, B12 ve tiamin, riboflavin, niasin gibi B grubu vitaminler sayesinde sinir sisteminin gelişmesinde ve onarılmasında oldukça önemlidir.
BİTTER ÇİKOLATA:
Yüksek magnezyum içeriği ve kakaoda bulunan antioksidanlar sayesinde özellikle beynin hatırlama, ezberleme, soyut akıl yürütme gibi işlevlerinin gelişmesine son derece faydalı.
KURUYEMIŞLER:
Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler çocuklarımızın beslenmesinde tuzsuz ve çiğ (kavrulmamış) şekilde eklendiğinde içeriğindeki sağlıklı yağ asitleri, E vitamini, çinko ve magnezyum sayesinde beyin gelişimlerini destekler.
TAM TAHILLAR:
Tam tahıllı ekmek, bulgur, yulaf, karabuğday
, esmer pirinç, tam buğday makarna gibi tam tahıllı ürünler B6, B12, folik asit için önemli kaynaklardandır.
SU:
Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar için de su tüketimi oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Öğrencilerde vücuttaki su oranında meydana gelecek yüzde 1-2'lik bir dehidrasyon bile ciddi odaklanma problemlerine, kafa karışıklığına, özellikle matematiksel işlemleri yapmadaki verimliliğin azalmasına, dikkat dağınıklığına ve uyku haline neden olmaktadır.
SÜT-YOĞURT:
Çok iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olan süt
ürünleri, beyin zarının gelişimini sağlayarak çocukların bilişsel gelişimlerine katkı sağlar. Bir bardak süt ve bir kase yoğurt tüketimi ile çocukların okul döneminde ihtiyaç duydukları vitaminler, iyot, çinko ve folik asit gibi mineralleri beslenmesine eklemek mümkün.
KIRMIZI-MOR MEYVELER:
Yaban mersini, üzüm, böğürtlen, ahududu, çilek gibi kırmızı- mor renkteki meyveler içerdikleri çok yüksek oranda polifenoller ve resveratrol sayesinde vücudu dış etkenlerden gelen oksidatif strese karşı korurlar.
Vücudu rahatlatma ve stres düzeyini düşürme özelliklerine sahip olan bu meyvelerin özellikle sınavlardan önce tüketilmesi önerilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:
İçerdikleri K vitamini, B grubu vitaminleri ve folik asit gibi minerallerle derslerdeki performansı artırma özellikleri vardır.