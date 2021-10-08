‘Kuruluş Osman’dan muhteşem açılış

Atv
'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8.81 izlenme oranı ve 24.42 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.24 izlenme oranı ve yüzde 23.71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm 'diziler arasında sezonun en iyi açılışını' yaptı.
Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı. 65'inci bölümde; Turgut Bey
, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey
çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı! Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya
'ya gelen Papaz Gregor
'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı.