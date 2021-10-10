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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Kültür sanat ve sinema dünyasını buluşturan sergi

Kültür sanat ve sinema dünyasını buluşturan sergi
SÜRREALIST sinemasının babası olarak bilinen, efsanevi yönetmenlerden Luis Bunuel'in başyapıtlarından sayılan Nazarin filminin kamera arkası sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hermandez ve sinema dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Manuel Alvarez Bravo'nun kamera arkası görüntülerinden oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Televisa Vakfı, Meksika Büyükelçiliği, Film Yönetmenleri Derneği ve İstanbul Sinema Müzesi işbirliği ile düzenlendi.
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Kültür sanat ve sinema dünyasını buluşturan sergi
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