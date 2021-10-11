Murat Boz ile adı anılan Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Bir süredir adı şarkıcı Murat Boz ile anılan oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün gittiği konserde objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu.
Dijital bir platform için çektiği 'Another Self' isimli dizinin Ayvalık'taki çekimlerinin çok güzel geçtiğini anlatan oyuncu, "Harika geçti, yeni bitirdik zaten. Birkaç gün oldu. Hâlâ bitmiş gibi hissetmiyorum, hâlâ ayrılamıyoruz" dedi.
İLK KEZ KONUŞTU
Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarına da şöyle cevap verdi: "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Birçok şey yazılıyor. Ama doğru değil."