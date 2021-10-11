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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:23 Son Güncelleme: 11.10.2021 10:52

Murat Boz ile adı anılan Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile adı anılan Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, dijital bir platform için çektiği ‘Another Self’ isimli dizinin çekimlerini tamamladı. Büyüküstün'ün, aynı dizide partner olduğu Murat Boz ile adı aşk dedikodularına karıştı. Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün, daha çekimler başlamadan baş başa yemek yedikten sonra tekne ile denize açılmaları dedikoduların fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da buluşan ikili hakkında "Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?" soruları sorulmaya başladı. Önceki gün katıldığı bir konserde görüntülenen Büyüküstün, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Bir süredir adı şarkıcı Murat Boz ile anılan oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün gittiği konserde objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu.

Dijital bir platform için çektiği 'Another Self' isimli dizinin Ayvalık'taki çekimlerinin çok güzel geçtiğini anlatan oyuncu, "Harika geçti, yeni bitirdik zaten. Birkaç gün oldu. Hâlâ bitmiş gibi hissetmiyorum, hâlâ ayrılamıyoruz" dedi.

İLK KEZ KONUŞTU

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarına da şöyle cevap verdi: "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Birçok şey yazılıyor. Ama doğru değil."

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün birlikte yemek yedikleri ve tekne ile gezerken görüntülendikleri yönünde magazin basınında haberler yer almıştı.

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Murat Boz ile adı anılan Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?
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