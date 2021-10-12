‘Dünya starı dedik ama parayı ödemeden gitti’

Kadıköy
'de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre işlem sonrası ücreti ödemeyen Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık
ile kuaförden ayrıldı. İş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.
SPONSORLUK TEKLIFI
İşletme sahibi Kiraz Kıran
, yaşanan olayla şunları söyledi: "Kibariye Hanım
dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normalde müşteriden parayı önceden talep ediyoruz ama Kibariye Hanım'ı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük, önden ödeme talep etmedik. Ancak kendisi 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıktı. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden İBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey
'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanım'ı görünce kendisi rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı."