Tamer Karadağlı HDP’nin sahip çıktığı Nihal Yalçın’a sordu: PKK’ya terör örgütü diyebiliyor musun?

Altın Portakal ödül törenine Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki diyalog bomba gibi düştü. Karadağlı sosyal medyada yine belli gruplar tarafından linç edildi... Canan Kaftancıoğlu da katıldı linç tayfasına. Öyle bir tweet atmış ki; sanırsınız kadın hakları mücadelesinin yılmaz neferi.

TRİBÜNLERE OYNUYOR

CHP'de taciz skandalları art arda patlarken, sosyal medyasından bunları örtbas etme çabasına giren Kaftancıoğlu değil miydi? Konuyu gündeme getiren Barış Yarkadaş'ı da şov yapmakla itham eden Kaftancıoğlu, şovun alasını şimdi kendi yapıyor.