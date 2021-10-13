Bülent Ersoy "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e yanıt verdi! Gerilim gitgide yükseliyor!

"PROGRAM BENİMDİ ZATEN, OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI"

Ersoy, bu sözlerin hatırlatılması üzerine Söylemezsem Olmaz programında sessizliğini bozdu. Keser'e cevap veren sanatçı, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?"