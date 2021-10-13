Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer hem saygılı hem zariftir

SOHBET OLMAZ

PINAR Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz. O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.



DİREK GİBİ

KARADAĞLI için "O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" diyen Altuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez. Ödülü takdim edecek kişi, senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. O sırada Nihal'in 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' sözleri de yakışık almadı."

