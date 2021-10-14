Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor’ Bu kez de ‘Küfür’ krizi!

Son olarak Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen Bülent Ersoy bugün ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programına katıldı.
Mustafa Keser'in iddialarına tek tek cevap veren Bülent Ersoy, Keser'e ilk kez canlı yayında yanıt verdi.
Posta'nın haberine göre; Bülent Ersoy şu ifadeleri kullandı "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm."
'MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM'
"Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz."
"Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım" İfadelerini kullandı.
"MUSTAFA KESER ANNEME KÜFÜR ETTİ"
Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in annesine küfür ettiğini söyledi. Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'un yakın zamanda kaybettiği annesine küfür ettiğine dair görüntüler de canlı yayında yayımlandı. Görüntülerde fotoğraf çekimleri esnasında Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'un annesine "Ananın a..nda" şeklinde bir küfür ettiği anlaşılıyor. Fakat işin aslı ise çok farklı...
MUSTAFA KESER'DEN BÜLENT ERSOY'A YANIT
Yaşanan bu olayın ardından Mustafa Keser'in nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Telefonla Mustafa Keser'e ulaşan posta.com.tr Mustafa Keser'e yaşanan bu süreci sordu.
Samimi ifadeler kullanan Mustafa Keser şu yanıtı verdi, "Bülent beni sevmese benimle program yapar mıydı? Programdan sonra sevmeye bilir evet. Canlı yayına çıkmış adeta ajitasyon yapıyor.
Ben onun annesine neden küfredeyim? O diyalog aramızda yaşanan bir espriydi. Sadece ufak bir kısmı almışlar beni kamuoyu önünde küçük düşürmek istemişler. Stüdyoda dakikalarca gülen Bülent Ersoy, katıldığı magazin programında kendisini acındırmak için ağlıyor.
Ben görüntülerin tamamını YouTube hesabında yayınlayacağım. Hatta Bülent Ersoy, benim ona dediğim esprili çıkışın ardından dakikalarca stüdyoda güldü. Kendisi sadece ajitasyon yaparak haklı olmaya çalışıyor."