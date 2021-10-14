Pınar Altuğ Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte rol arkadaşına sahip çıkmıştı! "Şimdi de Pınar’ı linç ediyorlar"

Tamer Karadağlı'nın Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile yaşadığı olay hakkında konuşup eski partnerine destek olan Pınar Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
Karadağlı, yakın dostu Altuğ'un aldığı tepkiler üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, sıkıldığını belli eden ifadelerde bulunarak ödülü vermesi ile ikili arasında gerginlik yaşandı.
Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı'ya destek olarak şunları söyledi: "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta"
Pınar Altuğ, Karadağlı'ya destek olmasının ardından sosyal medyada tepkiyle karşılaştı. Karadağlı, Twitter'dan paylaşımda bulunarak Altuğ'a sahip çıktı.
Karadağlı, paylaşımında "Pınar Altuğ, benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitmeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk..." ifadelerini kullandı.