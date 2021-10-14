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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:32 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:51

Pınar Altuğ Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte rol arkadaşına sahip çıkmıştı! "Şimdi de Pınar’ı linç ediyorlar"

Pınar Altuğ Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte rol arkadaşına sahip çıkmıştı! Şimdi de Pınar’ı linç ediyorlar

Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte eski rol arkadaşına sahip çıkmıştı. Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söylemişti. Ünlü oyuncu, "Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz. O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir. O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır. Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez. Ödülü takdim edecek kişi, senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. O sırada Nihal'in 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' sözleri de yakışık almadı" sözleriyle destek olmuştu. Eski partnerine destek olan Pınar Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Karadağlı, yakın dostu Altuğ'un aldığı tepkiler üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Tamer Karadağlı'nın Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile yaşadığı olay hakkında konuşup eski partnerine destek olan Pınar Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Karadağlı, yakın dostu Altuğ'un aldığı tepkiler üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, sıkıldığını belli eden ifadelerde bulunarak ödülü vermesi ile ikili arasında gerginlik yaşandı.

Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı'ya destek olarak şunları söyledi: "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta"

Pınar Altuğ, Karadağlı'ya destek olmasının ardından sosyal medyada tepkiyle karşılaştı. Karadağlı, Twitter'dan paylaşımda bulunarak Altuğ'a sahip çıktı.

Karadağlı, paylaşımında "Pınar Altuğ, benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitmeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk..." ifadelerini kullandı.

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Pınar Altuğ Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte rol arkadaşına sahip çıkmıştı! "Şimdi de Pınar’ı linç ediyorlar"
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