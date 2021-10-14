Pınar Altuğ Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte rol arkadaşına sahip çıkmıştı! "Şimdi de Pınar’ı linç ediyorlar"

Karadağlı, paylaşımında "Pınar Altuğ, benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitmeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk..." ifadelerini kullandı.