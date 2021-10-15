Berna Berkman İtalyanların radarında

Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle şov yaptı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı.

BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn'e benzerliğiyle de dikkat çekti.

Ünlü manken, İtalya'da çekilen bu fotoğraf kısa sürede dikkatleri üzerine topladı.

KAPAK FOTOĞRAFI SEÇİLDİ

L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.