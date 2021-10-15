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Giriş Tarihi: 15.10.2021 21:31 Son Güncelleme: 15.10.2021 21:36

Berna Berkman İtalyanların radarında

Berna Berkman İtalyanların radarında

Sıradışı tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Türk model Berna Berkman, İtalyanların radarına girdi. L’OFFICIEL çekimleri için Milano’ya davet edilen model, Milano Moda Haftası’nda dünyaca ünlü markalar ile çalıştı. Berkman, L’OFFICIEL dergisi için İtalya’nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.

Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle şov yaptı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı.

BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn'e benzerliğiyle de dikkat çekti.

Ünlü manken, İtalya'da çekilen bu fotoğraf kısa sürede dikkatleri üzerine topladı.

KAPAK FOTOĞRAFI SEÇİLDİ

L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.

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Berna Berkman İtalyanların radarında
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