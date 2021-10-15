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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Yeşilçam’ın ustaları ile gençler törende buluştu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Yeşilçam’ın ustaları ile gençler törende buluştu
'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Törende Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya geldi.

Gecede Perran Kutman, Turgay Tanülkü, Mehmet Ali Erbil, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Güngör Bayrak, Nuri Alço gibi Türk sinemasına damga vurmuş isimlerin yanı sıra başarıları ile dikkat çeken Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlüler de ödüllerini aldı.
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Yeşilçam’ın ustaları ile gençler törende buluştu
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