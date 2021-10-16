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Giriş Tarihi: 16.10.2021 20:08 Son Güncelleme: 16.10.2021 20:09

Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’dan babasına son görev!

Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’dan babasına son görev!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un acı günü... Alpaslan Özmol, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babası Coşkun Özmol, son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan diziler arasında bulunan 'Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günü…

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altındaydı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN HAYATINI KAYBETTİ

'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü oyuncu bugün babasını son yolculuğuna uğurladı. Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’dan babasına son görev!
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