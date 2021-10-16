Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’dan babasına son görev!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan diziler arasında bulunan 'Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günü…

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altındaydı.