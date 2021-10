Kalp Yarası’nın Vedia’sı Yonca Şahinbaş: Hırsım ve egom yok, aşk ise olmazsa olmazım!

Her zaman pozitif görünüyorsunuz. Her zaman olumlu olmaya mı çalışıyorsunuz? Sizi en çok ne sinirlendirir?

Böyle düşünmeniz ne güzel, hissettiklerimin doğru yansıdığını öğrenmek iyi geldi. Elimden geldiğince, hayat izin verdiği sürece olumsuz bir durumla karşılaşsam dahi en az zararla nasıl çıkarım o sorunun içinden diye bakarım. Doğruların söylenmemesi ve insanların birbirlerini ya da beni aptal yerine koymaya çalışmaları yeterince sinir bozucu.

Uzun yıllar, onlarca projede yer aldınız.... Sektör sizce nasıl bir şekile evrildi?

Dizilerde oynamaya başladığım yıllardan bu yana tabii ki çok büyük değişiklikler var ve çoğu olumlu. Sektör her geçen gün daha da iyiye gidecek, daha güzel, daha kaliteli işler ortaya çıkacak, çıkıyor da zaten.