Kalp Yarası’nın Vedia’sı Yonca Şahinbaş: Hırsım ve egom yok, aşk ise olmazsa olmazım!

'VEDİA' YAPICI, POZİTİF VE HÜZÜNLÜ BİR KADIN



Canlandırdığınız 'Vedia', dizinin renkli, ılımlı ve duygusal karakteri. Sizi en çok hangi yönleri etkiledi?

Ben 'Vedia'yı çok sevdim, o da beni sevdi sanırım. Sizin de söylediğiniz gibi ılımlı, yeri geldiğinde lafını esirgemeyen, görmüş geçirmiş, sevginin kıymetini bilen, pozitif ve yapıcı biri... Bu yönleri, rolü oynamak istememde önemli.

Hüzünlü ve sırları olan da biri. Dizide dengeleri değiştirecek olaylar yaşayacak mı?

Hüzün yakışıyor 'Vedia'ya ama... Elbette yeri ve zamanı geldiğinde birtakım dengeler değişecektir. Aynı hayatta olduğu gibi.



ÖZLEM İLİŞKİYİ BESLER



Dizi Antakya'da çekiliyor. Eşinize ve oğlunuza nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Doğru organize olununca sorun olmuyor. Evin ve Ali Deniz'in temel ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağladıktan sonra geriye başa çıkmak için sadece biraz özlem kalıyor, ki o da çok tatlı bir duygu.

Özlem, ilişkiyi besliyor mu sizce?

Kesinlikle evet.