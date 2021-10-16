Kalp Yarası’nın Vedia’sı Yonca Şahinbaş: Hırsım ve egom yok, aşk ise olmazsa olmazım!

Her zaman pozitif görünüyorsunuz. Her zaman olumlu olmaya mı çalışıyorsunuz? Sizi en çok ne sinirlendirir?
Böyle düşünmeniz ne güzel, hissettiklerimin doğru yansıdığını öğrenmek iyi geldi. Elimden geldiğince, hayat izin verdiği sürece olumsuz bir durumla karşılaşsam dahi en az zararla nasıl çıkarım o sorunun içinden diye bakarım. Doğruların söylenmemesi ve insanların birbirlerini ya da beni aptal yerine koymaya çalışmaları yeterince sinir bozucu.
Uzun yıllar, onlarca projede yer aldınız.... Sektör sizce nasıl bir şekile evrildi?
Dizilerde oynamaya başladığım yıllardan bu yana tabii ki çok büyük değişiklikler var ve çoğu olumlu. Sektör her geçen gün daha da iyiye gidecek, daha güzel, daha kaliteli işler ortaya çıkacak, çıkıyor da zaten.
Kötü rollerde de oynadınız ama kötü karakterleri seyirciye sevdirmeyi başardınız...
Ben her zaman karakterin neden kötü olduğunu, neden kötülük yapma peşinde olduğunu anlamaya çalışıp, izleyicinin empati kurmasını sağlamaya çalışırım. Seyirciyi haklılığınıza ya da gerekçelerinize inandırabilirseniz sizin tarafınızı tutarlar, hatta sizi çok severler. En azından yıllar içinde bende öyle oldu diyelim.
"Hepimizin egoları var. Önemli olan bunlarla başa çıkabilmek" demiştiniz. Bunu başaramadığınız zamanlar oluyor mu?
Elbette hepimizin egosu var, insanız. Ama ben onu eğittim, başa çıkamadığım hiç bir durumla karşılaşmıyorum.
Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz peki?
Pandeminin başlarında Bodrum'daki evimize geldik, süreci burada geçirelim diye. Sonra dedik ki 'Niye burada yaşamıyoruz?' ve İstanbul defterini kapatıp, Bodrum'a yerleştik. Oğlum Ali Deniz burada okula gidiyor. Koray ve ben çekimler için gidip geliyoruz sürekli. Ben zaten son yıllarda hep şehir dışı işlerde çalıştığım için uçağa nereden bindiğimin bir önemi yok. Kısacası hayatımın belki de en güzel yıllarını yaşadığımı söyleyebilirim, çok şükür.
Yeniden anne olmak istiyor musunuz?
Hayır. Ben zaten hep tek çocuk istemiştim. Allah oğluma sağlıklı, güzel bir ömür versin benim için yeterli. Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin inşallah.
BODRUM'DAKİ BAHÇEMİZDE KÜMESİMİZ BİLE VAR
Anne Yonca Şahinbaş nasıl biri?
Bunu oğlum Ali Deniz'e sormak lazım. Ben ne desem olmaz şimdi. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım 13 senedir. Bugüne kadar fena gelmedik, bundan sonrasına da bakacağız artık.
Oğlunuz küçükken balkonda tavuk besliyordunuz. Hâlâ beslemeye devam ediyor musunuz?
Evet ve civcivlerimizle de her geçen gün sayıları artıyor. Artık Bodrum'da yaşıyoruz ve bahçede büyük bir kümesimiz var. Hatta ekim ortası yeni civcivlerimiz kuluçkadan çıkacak, anneleri itinayla oturuyor yumurtaların üzerinde.
MÜZİK ARTIK HAYATIMIN TAM ORTASINDA
Türk sanat müziği eserlerini yorumladığınız 'Erguvan' adlı bir albüm çıkarmıştınız... Müzikte yeni çalışmalarınız var mı?
Müzikte çok yeni olsam da bundan sonra profesyonel olarak hayatımın tam ortasında olacak. 'Erguvan' albümüm, sadece başlangıç. Yeni şarkılar ya da eski şarkıların yeni yorumlarıyla daha sık müzikseverlerin kulaklarına misafir olacağım. Umarım severek, beğenerek dinlerler beni... Şimdiye kadar hep olumlu tepkiler aldım, cesaretle ve istekle yoluma devam edeceğim.
'VEDİA' YAPICI, POZİTİF VE HÜZÜNLÜ BİR KADIN
Canlandırdığınız 'Vedia', dizinin renkli, ılımlı ve duygusal karakteri. Sizi en çok hangi yönleri etkiledi?
Ben 'Vedia'yı çok sevdim, o da beni sevdi sanırım. Sizin de söylediğiniz gibi ılımlı, yeri geldiğinde lafını esirgemeyen, görmüş geçirmiş, sevginin kıymetini bilen, pozitif ve yapıcı biri... Bu yönleri, rolü oynamak istememde önemli.
Hüzünlü ve sırları olan da biri. Dizide dengeleri değiştirecek olaylar yaşayacak mı?
Hüzün yakışıyor 'Vedia'ya ama... Elbette yeri ve zamanı geldiğinde birtakım dengeler değişecektir. Aynı hayatta olduğu gibi.
ÖZLEM İLİŞKİYİ BESLER
Dizi Antakya'da çekiliyor. Eşinize ve oğlunuza nasıl zaman ayırıyorsunuz?
Doğru organize olununca sorun olmuyor. Evin ve Ali Deniz'in temel ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağladıktan sonra geriye başa çıkmak için sadece biraz özlem kalıyor, ki o da çok tatlı bir duygu.
Özlem, ilişkiyi besliyor mu sizce?
Kesinlikle evet.