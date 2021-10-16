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Giriş Tarihi: 16.10.2021 17:11 Son Güncelleme: 16.10.2021 17:30

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi, Ala Tokel'den olay gönderme geldi!

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi, Ala Tokel’den olay gönderme geldi!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren Oğulcan Engin, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü, ikili yollarını ayırdı. Hızlı çıkan Oğulcan Engin, çok geçmeden yine bir oyuncuya gönlünü kaptırdı. Bu güzel oyuncu ise son olarak Kubilay Aka ile olaylı bir ilişki bitiren Miray Daner. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Bu aşka şahit olan Kubilay Aka ise küplere bindi! İşte tüm detaylar...

Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Biten ilişkisinin ardından gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptıran Engin, bu ilişkide de aradığını bulamadı.

Ala Tokel ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in özel hayatındaki son gelişme, magazin kulislerini hareketlendirdi.

MİRAY DANER İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin'in, Ezgi Eyüboğlu'ndan sonra yine oyuncu bir sevgili bulduğu ve Miray Daner'le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.

"Zeki Demirkubuz"un Hayat adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Sinop'a giden Daner, gelir gelmez Oğulcan Engin'e koştu.

KUBİLAY AKA'NIN KISKANÇLIK KRİZİ

Öte yandan geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın'da eğlenen Kubilay Aka'nın da eski sevgilisi Miray Daner'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.

MANİDAR SÖZLER

Ayrıca haberler sonrası Ala Tokel'den de manidar bir paylaşım geldi. Tokel, "Gelen gideni görüntülü arattı öyle diyim" sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi, Ala Tokel'den olay gönderme geldi!
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