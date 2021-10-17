En Büyük Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban kaç yılında ve nerede çekildi?

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Şaban karakteriyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmle ilgili "En Büyük Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorular yanıt arıyor. Ayrıca filmi izleyenlerin merak ettikleri arasında En Büyük Şaban kaç yılında ve nerede çekildi gibi sorular da yer alıyor. Filmin yapım yılı, çekildiği mekanlar ve oyuncu kadrosu haberimizde.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Film, Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu aramaya gelmesiyle başlar. Şaban Kayseri'deki köyünde tarlasını satarak köşeyi dönmek için İstanbul'a gelir. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır.