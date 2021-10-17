Maya Portakal Bitargil’den Günaydın’a özel açıklamalar! “İbo ile evliliğimiz…”

ZOR KARAR AMA DEFNE ABLA OLSUN ISTIYORUM

İkinci çocuk için ne dersiniz?

Bu çok zor bir karar ama evet, istiyorum ve kızım Defne Olivia'nın çok iyi bir abla olacağını da biliyorum.

Sorunlarla başa çıkmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Hamileliğimin son 1.5 ayını yatarak geçirdim, benim için zorlu bir süreçti. Bu sürecin uzantısı olarak hastaneden çıktığımda pembe yanaklı, kucağında bebeğiyle mutlu bir aile tablosu pozunu veremedim ve doğum sonrası sıkıntılar yaşadım. O dönem Psikiyatrist Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu'na gitmeye başladım ve bana müthiş iyi geldi. Onun sayesinde yaşadıklarımın normal olduğunu, bir çok kadının benzerlerini yaşadığını öğrendim. O süreçte beni terapiler hafifletti, yolumda kalmama, ilerlememe çok destek oldu. Şu anda da her konuda danıştığım, aklına en çok güvendiğim insanların başında geliyor. Dolayısıyla şanslıyım ki psikiyatriste gidebilmenin kıymetini ve bunu yüksek sesle söyleyebilmenin önemini biliyorum.

PSİKOLOĞA GİTMEK, CHECK-UP YAPTIRMAK KADAR ÖNEMLİ

"Bugün check-up yaptırmak kadar önemli bir konu psikologa, psikiyatriste gitmek. Çocuklarımızı büyütürken, bir evlilik sürdürürken kısacası bir hayat sürdürürken bence hayatın olmazsa olmazı haline gelmeli. İnsanların kendilerini tanımaları, hayatlarında daha mutlu olmaları, etraflarıyla daha mutlu olmaları için bu çok önemli bir şey ve bütünsel mutluluk için psikologsuz bir hayat düşünemiyorum. Psikologlar bize hep hoşumuza gidecek şeyleri söylemezler aksine "Hayır Maya bunu böyle yapmalıydın" da der yani çoğu zaman gerçekçi yorumlarıyla bizi sarsar. İşte bu bir insanın ileriye gidebilmesi için çıkış noktasıdır. En başta kendi yolculuğun için bunu yapmalısın. Şu da kesinlikle anlaşılmasın, "psikolaga gidiyorum ve her günüm iyi geçiyor ya da bu sayede çok iyi bir anneyim" gibi. Tam tersine kötü zamanlarda mücadele etme gücü ve kuvveti gösteriyorum. Gitmeseydim o süreçten çıkmam çok uzun sürebilirdi, kendimi yani özümü daha az sevebilirdim."

'TÜRKAN ŞORAY HEPİMİZİN ANNESİYDİ'

Arkadaşlarınız konusunda kendinizi şanslı hissediyor musunuz?

Gerçekten çok şanslıyım ki; tek çocuktum ama Yağmur (Ünal), Melisa (Faber Castell), Yasemin (Asal), Joyce (Goldenberg), Joella (Harunzade), Sinan (Bozkurt) ve Sanem (Kardıçalı Tezman) benim kardeşlerim oldu. Çok eğlendik, birbirimizi hep çok sevdik, besledik ve hep birbirimizin önceliği olduk.

Yağmur Ünal ile kardeş gibi büyüdüğünüzü söylersiniz, nasıldı o yıllar? Türkan Şoray ile ilgili bir anınızı paylaşır mısınız?

Üç yaşından beri en yakın arkadaşım, dostum Yağmur Ünal ve iyikim... Birbirimizin evinde büyüdük. Türkan Şoray, benim için Türkan teyze hepimizin annesiydi, onunla büyümüş olmak benim hayatımdaki en büyük zenginliğimdir. Onun insanlara hakiki sevgisi, evinde çalışandan hayranlarına olan tutumu, nezaketi örneğiyle büyüdüm ve onun vicdanıyla çok sohbet ettim. Şu anımı hiç unutmam; 16 yaşındayken Yağmur, ben ve annelerimiz Paris'e gitmiştik. Türkan teyzemin kafasında çok güzel bir şapka var. Yabancı bir adam geldi yanımıza ve Türkan teyzeme dedi ki, "Çok affedersiniz siz bir star mısınız?" Onun ortama girerken yaydığı enerjiden bunu söylüyordu.