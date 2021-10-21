‘Kuruluş Osman’ reytinglerin zirvesinde

Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne göndererek Nikola'dan Turgut Alp'i serbest bırakmasını isteyen Osman Bey, tekfurları birbirine düşürmek için zekice bir plan yaptı. Bala Hatun ve Malhun Hatun ise Mari Kosses'in kilim siparişlerini yetiştirebilmek için güçlerini birleştirdi.

Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı | Video



Osman Bey elindeki Papaz Gregor kozunu oynamaya karar verirken, Nikola, kendisini kaçıran Turgut Bey'i teslim ederek Mari Kosses'i etkilemeyi planladı. Osman Bey ise Turgut Bey'i kurtarmak için Tekfur Kosses'in kafilesine pusu kurdu. Tekfur Rogatus'un gönderdiği Katalan savaşçılar da Turgut Bey'in peşindeydi. Kafilenin yolunu kesen Anselmo, Tekfur Kosses'le anlaştı ve pusu tehlikesine karşı yolunu değiştirmeye ikna ederek tuzağına çekti.