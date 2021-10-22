Erkan Özarman ahlaksız teklifi canlı yayında itiraf etti! BEST Model yarışmasında skandal üstüne skandal!

Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve Mahir Şahin, ilginç açıklamalarına destek de eski katılımcılardan Arda Büyük ve Furkan Şahin'den geldi.

Furkan Şahin ise, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" dedi.