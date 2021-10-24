Bill Gates yüzen sarayıyla Bodrum’da!

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates Türkiye'de. İlk olarak Aydın'ın Kuşadası sahiline gelen Bill Gates, İzmir'de Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Meryem Ana'ya da ziyarette bulunan ve ardından 16 metre genişliğinde ve 107 metre uzunluğunda olan yüzen sarayını Didim'e demirleyen Microsoft kurucusu, daha sonra Bodrum limanına demir attı.
Lana isimli lüks yatıyla Bodrum Limanı'na demirleyen Bill Gates, Bodrum Kalesi'ni de karış karış gezdi.
Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti.