Bill Gates yüzen sarayıyla Bodrum’da!

Lana isimli lüks yatıyla Bodrum Limanı'na demirleyen Bill Gates, Bodrum Kalesi'ni de karış karış gezdi.

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti.